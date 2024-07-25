На западе Москвы случайно задержали боевика «Аль-Каиды»*

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В Москве сотрудники полиции случайно задержали боевика террористической группировки «Аль-Каида»*. Как сообщает Telegram-канал Mash, полицейские остановили его для проверки документов на Мичуринском проспекте.
«Мужчина является разыскиваемым в Азербайджане членом «Джебхат ан-Нусры»* — отделения «Аль-Каиды»* в Сирии. В 2013 году он вступил в террористическую организацию, а через шесть лет Баку выдал санкцию на его арест. В Россию мужчина приехал через Казахстан. В Азербайджане его обвиняют в организации преступного сообщества и создании вооружённых формирований», — говорится в материале.
В начале июля Следственный комитет РФ предъявил обвинение тренеру молодёжной сборной России по вольной борьбе Алишеру Исматзоде по уголовному делу о терроризме. О подробностях читайте в материале Общественной службы новостей.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт в мечети Белгорода, задержав двоих жителей Мариуполя. Они планировали поджечь здание по указанию спецслужб Украины. Как выяснили в ведомстве, задержанные в июне этого года были завербованы сотрудником украинских спецслужб. По его указанию они должны были выехать в Белгород и поджечь городскую мечеть.
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*Запрещенные в России террористические организации
Мира Полтева