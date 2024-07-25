Раскрыта личность задержанного во Франции россиянина

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Задержанный во Франции россиянин, подозреваемый в якобы попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпийских игр, оказался поваром. Об этом пишет газета Monde.
Отмечается, что мужчина приехал в страну в начале 2010 года. Во Франции он учился в кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, является экс-участником нескольких реалити-шоу.
После задержания в квартире 40-летнего россиянина провели обыск.
Ранее российское посольство во Франции сообщило, что Париж не уведомил Москву о задержании мужчины. Диппредставительство запросило у властей разъяснения и будет добиваться реакции.
В настоящее время задержанный, имя которого не раскрывается, находится под стражей.
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После задержания в квартире 40-летнего россиянина провели обыск.
Ранее российское посольство во Франции сообщило, что Париж не уведомил Москву о задержании мужчины. Диппредставительство запросило у властей разъяснения и будет добиваться реакции.
В настоящее время задержанный, имя которого не раскрывается, находится под стражей.
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Анастасия Чинкова