Планировавший теракт в «Шереметьево» собирался обучаться разведке на Украине

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Планировавший теракт в столичном аэропорту «Шереметьево» Михаил Дарий хотел обучаться в академии разведки Украины. Об этом сообщается в материалах дела, оглашённых гособвинителем во Втором западном окружном военном суде.
Отмечается, что о своём желании проходить обучение на Украине Дарий объявил в ноябре 2022 года.
Предотвращена попытка совершения террористического акта в московском аэропорту «Шереметьево». Дарий вместе со своим сообщником Ильёй Ковылковым по заданию украинских спецслужб собирался сбросить с беспилотника самодельное взрывное устройство на топливные резервуары на центральной заправочной станции аэропорта.
Обвинение запросило лишить Дария и Ковылкова свободы на 28 и 21 год соответственно.
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Предотвращена попытка совершения террористического акта в московском аэропорту «Шереметьево». Дарий вместе со своим сообщником Ильёй Ковылковым по заданию украинских спецслужб собирался сбросить с беспилотника самодельное взрывное устройство на топливные резервуары на центральной заправочной станции аэропорта.
Обвинение запросило лишить Дария и Ковылкова свободы на 28 и 21 год соответственно.
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Анастасия Чинкова