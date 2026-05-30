На западе Подмосковья пригородный поезд насмерть зажал юношу у платформы
Утром 30 мая на западе Подмосковья произошёл несчастный случай на Белорусском направлении Московской железной дороги. Как сообщает «МК», там погиб молодой человек.
Инцидент случился на станции «Здравница». Очевидцы обнаружили тело юноши между платформой и пригородным поездом сообщением Голицыно — Дмитров. Состав зажал молодого человека в момент высадки пассажиров.
По предварительным сведениям, погибший занимался «зацепингом». Вероятно, он ехал на крыше электрички и сорвался. Поезд затянул его в промежуток между вагоном и платформой. Прибывшие сотрудники транспортной полиции оцепили место происшествия. Следователи осматривают платформу и опрашивают машиниста поезда. Личность погибшего ещё не установили.
