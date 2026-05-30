В российском городе спасатели вытащили пьяного мужчину из трёхметрового оврага

Фото: Istock/sanzios85

В Новосибирске спасатели вытащили мужчину из трёхметрового оврага. Об этом информирует муниципальная аварийно-спасательная служба.



Очевидцы вызвали экстренные службы и рассказали о случившемся. Прибывший экипаж специалистов обнаружил на дне оврага нетрезвого горожанина. Мужчина сорвался с высоты и не смог самостоятельно подняться.

Спасатели уложили пострадавшего на жёсткий щит, закрепили его и подняли наверх. На месте профессионалы передали гражданина бригаде скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего. Подробности о его состоянии не раскрываются.

Ранее сообщалось об инциденте в Макеевке. Там во дворе жилого дома восьмилетний ребёнок упал в колодец глубиной три метра.

Ольга Щелокова

