Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 37,4 млн рублей и драгоценности
72-летняя пенсионерка из Москвы три месяца общалась с мошенниками и лишилась всех накоплений и драгоценностей. Подробности приводит столичная прокуратура.
Всё началось со звонка от лжесотрудника управляющей компании. Пенсионерка согласилась заменить ключи от домофона и назвала свою личную информацию.
Затем злоумышленник, представившись работником банковского надзора, заявил о хищении персональных данных и посоветовал выполнять указания по телефону. Почти три месяца женщина снимала со счетов деньги и передавала их курьерам.
Когда накопления закончились, мошенники убедили её отдать для проверки ювелирные изделия. Москвичка собрала цепочки, кольца, серьги и трое золотых часов и отдала их приехавшей женщине. Общий ущерб превысил 37,4 миллиона рублей.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Петербурге. Там аферисты похитили у 86-летней блокадницы 10 млн рублей.
