В Макеевке восьмилетний ребёнок упал в колодец глубиной три метра

Фото: Istock/niti_h

В Макеевке (ДНР) восьмилетний мальчик упал в колодец глубиной три метра. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».



Инцидент произошёл накануне днём. Ребёнок находился на придомовой территории многоквартирного дома и провалился в открытый колодец.

Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие специалисты МЧС спустили в сооружение лестницу и подняли мальчика на поверхность. Ребёнка не зажало конструкциями, он не получил серьёзных травм. Медики оперативно осмотрели пострадавшего — госпитализация ему не потребовалась.

На месте работали пять спасателей и одна единица спецтехники. Сотрудники ведомства уже огородили опасную зону. Причины происшествия выясняют профильные службы.

Ольга Щелокова

