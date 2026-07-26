На Западе стали массово продавать «карьерные привороты» из-за проблем с работой

26 июля 2026, 05:31

Фото: iStock/Iryna Melnyk

На фоне затяжной стагнации на рынке труда в США и Европе продавцы эзотерических товаров массово предлагают так называемые «карьерные привороты» – от раскладов карт до энергетических ритуалов, которые якобы помогают найти работу, пройти собеседование или получить повышение. Об этом пишет РИА Новости.