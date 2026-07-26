На Западе стали массово продавать «карьерные привороты» из-за проблем с работой
На фоне затяжной стагнации на рынке труда в США и Европе продавцы эзотерических товаров массово предлагают так называемые «карьерные привороты» – от раскладов карт до энергетических ритуалов, которые якобы помогают найти работу, пройти собеседование или получить повышение. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалу, безработица в США держится выше 4% уже пару лет, а в Евросоюзе третий год подряд остаётся на уровне около 6%. В таких условиях на маркетплейсах появились тысячи объявлений, которые «помогут» людям определить свою судьбу в рабочей среде или улучшить текущую позицию. Одно из самых популярных гаданий на карьеру заказали более 16 тысяч раз, а беседа на «привлечение» трудоустройства собрала 14 тысяч заинтересованных клиентов.
Цены за такие услуги варьируются от 4,5 доллара («защита рабочего места от негатива») до 60 долларов («приворот на работу мечты»). Самый дорогой вариант – индивидуальный энергетический ритуал за 1,07 тысячи евро, который предлагают в Европе.
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