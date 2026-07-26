Врач предупредила о риске рака из-за сосисок, бекона и колбас
Употребление переработанного мяса – сосисок, колбас, бекона и некоторых полуфабрикатов – повышает риск колоректального рака. Об этом в беседе с ТАСС предупредила эндокринолог Института клинической эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Минздрава РФ Екатерина Ершова.
Она отметила, что одна порция фастфуда сама по себе не опасна, однако регулярное включение таких продуктов в рацион увеличивает вероятность онкологических заболеваний. Наиболее убедительные данные, по её словам, касаются именно переработанного мяса. Ещё в 2015 году эксперты Международного агентства по изучению рака пришли к выводу, что ежедневное употребление 50 граммов такой пищи связано с 18-процентным ростом относительного риска.
Более свежий метаанализ 2024 года также указал на связь между ультрапереработанными продуктами и повышенной вероятностью рака толстой кишки. Вместе с тем эндокринолог подчеркнула, что наблюдательные исследования не позволяют однозначно утверждать, что степень обработки пищи является единственной причиной заболевания.
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