Врач предупредила о риске рака из-за сосисок, бекона и колбас

26 июля 2026, 04:19

Врач Ершова предупредила о риске развития рака из-за частого употребления сосисок

Фото: iStock/sergeyryzhov

Употребление переработанного мяса – сосисок, колбас, бекона и некоторых полуфабрикатов – повышает риск колоректального рака. Об этом в беседе с ТАСС предупредила эндокринолог Института клинической эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Минздрава РФ Екатерина Ершова.