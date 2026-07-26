На Сахалине зафиксировали ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9
На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9, которое почувствовали на острове Парамушир. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
Эпицентр подземного толчка располагался в 106 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, а его очаг залегал на глубине 22 километров. Отмечается, что в Северо-Курильске интенсивность сотрясений оценили в 2–3 балла. Угрозу цунами не объявляли.
Ранее «Радио 1» передавало, что родственники скандально известной блогерши Дианы Шурыгиной, обвиняемой в распространении порнографии и сейчас находящейся в СИЗО «Печатники», ни разу не навестили ее. Они полностью перестали выходить на связь. Девушке пришлось обратиться к экс-жениху Святославу Гусеву с просьбой направить ей необходимые продукты — мужчина ответил согласием.
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