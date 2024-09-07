Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что успехи российских войск на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам на Украине. Он сделал это заявление в своем блоге на YouTube.
Меркурис назвал кадровые изменения в Украине, вызванными российским наступлением.
По мнению эксперта, чем больше будет ухудшаться ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем чаще Киев будет менять кадры». Он предположил, что высокопоставленные украинские чиновники захотят покинуть свои посты, когда осознают реальную ситуацию.
Ранее член украинской оппозиционной партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, что кадровые изменения в кабинете министров связаны с централизацией власти Зеленским.
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«В самой Украине были насмешки и критика по поводу изменений в правительстве [президента Украины Владимира] Зеленского. Я полагаю, что это не последние перестановки, мы движемся к концу», – заявил аналитик.
По мнению эксперта, чем больше будет ухудшаться ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем чаще Киев будет менять кадры». Он предположил, что высокопоставленные украинские чиновники захотят покинуть свои посты, когда осознают реальную ситуацию.
Ранее член украинской оппозиционной партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, что кадровые изменения в кабинете министров связаны с централизацией власти Зеленским.
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Александр Климов