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Украинские войска неуклонно приближаются к окончательному военному краху. Об этом свидетельствует хотя бы атака ВСУ на Курскую область.
Такую мысль в интервью газете Le Figaro высказал французский историк Эммануэль Тодд. По его словам, такая, казалось бы, парадоксальная ситуация является достаточно обычным делом. Учёный назвал украинское контрнаступление в форме вторжения на территорию России неким видом отчаянных действий, которые обычно сопровождают полный военный крах.
Он привёл в пример гитлеровскую Германию, которая ближе к окончанию Второй мировой войны вынуждена была предпринимать попытки таких самоубийственных наступлений, которые были обречены на провал.
По мнению историка, в эконмическом противостоянии между коллективным Западом и Россией преимущество также находится на стороне Москвы. То, что происходит сейчас в мире, и прежде всего украинский конфликт, только ослабляет Евросоюз и США, считает Тодд.
Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг, многие из которых стали базовыми при изучении социальных наук. Известен тем, что ещё в 1976 году предсказал распад Советского Союза.
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Он привёл в пример гитлеровскую Германию, которая ближе к окончанию Второй мировой войны вынуждена была предпринимать попытки таких самоубийственных наступлений, которые были обречены на провал.
По мнению историка, в эконмическом противостоянии между коллективным Западом и Россией преимущество также находится на стороне Москвы. То, что происходит сейчас в мире, и прежде всего украинский конфликт, только ослабляет Евросоюз и США, считает Тодд.
Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг, многие из которых стали базовыми при изучении социальных наук. Известен тем, что ещё в 1976 году предсказал распад Советского Союза.
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Александр Бойцов