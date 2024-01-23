На заводе Миноборонпрома в Азербайджане прогремел взрыв

Фото: iStock/dzika_mrowka
На азербайджанском заводе в Ширванском районе раздался взрыв, об этом сообщает Oxu.az.
Взрыв прогремел на предприятии Миноборонпрома. В настоящий момент к месту происшествия едут автомобили скорой помощи.
При этом, о возможных причинах взрыва и его природе пока что ничего не сообщается.
Напомним, вчера взрыв раздался в Ленинградской области, неподалёку от угольного терминала Морского торгового порта.
Читайте также:
В районе угольного терминала Морского торгового порта слышен взрыв
В квартире в Сергиевом Посаде взорвался духовой шкаф, ранен один человек
В Махачкале погибла семья с маленькими детьми после взрыва газа в частном доме
«На заводе министерства оборонной промышленности «Араз» в Ширване произошел взрыв. В результате взрыва есть пострадавшие», — прокомментировали ситуацию в издании.
Напомним, вчера взрыв раздался в Ленинградской области, неподалёку от угольного терминала Морского торгового порта.
Читайте также:
В районе угольного терминала Морского торгового порта слышен взрыв
В квартире в Сергиевом Посаде взорвался духовой шкаф, ранен один человек
В Махачкале погибла семья с маленькими детьми после взрыва газа в частном доме
Евгения Парфентьева