В районе угольного терминала Морского торгового порта слышен взрыв

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Жители поселка Усть-Луга в Ленинградской области сообщают о взрыве в районе угольного терминала Морского торгового порта, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Перед этим о звуках пролетающих беспилотников сообщали жители Кингисеппа (около 35 км от порта). Официальные власти пока не комментировали информацию. Как сообщает источник Mash, перед пожаром были слышны два взрыва. С предприятия эвакуировали около 150 человек.
Что стало причиной возгорания, сейчас устанавливается. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, к тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса.
Напомним, что 18 января над территорией Ленинградской области ПВО впервые перехватила украинский БПЛА.
Целью атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Санкт-Петербург стал нефтяной терминал. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин в беседе с «Коммерсантом». Он выразил благодарность Министерству обороны РФ и президенту страны Владимиру Путину за быструю работу системы противовоздушной обороны, которая успешно перехватила беспилотник, который нёс на себе около трёх килограммов взрывчатки.
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SHOT: Беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге
Что стало причиной возгорания, сейчас устанавливается. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, к тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса.
Целью атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Санкт-Петербург стал нефтяной терминал. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин в беседе с «Коммерсантом». Он выразил благодарность Министерству обороны РФ и президенту страны Владимиру Путину за быструю работу системы противовоздушной обороны, которая успешно перехватила беспилотник, который нёс на себе около трёх килограммов взрывчатки.
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Артем Путинцев