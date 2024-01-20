В подмосковной квартире взорвался духовой шкаф, один человек ранен

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В Сергиевом Посаде произошёл взрыв духового шкафа в одной из квартир многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал «Regions».
Отмечается, что в результате взрыва пострадал один человек. Он получил порезы и ожоги конечностей.
Взрывной волной в квартире выбило окно. Также загорелся диван, который был самостоятельно оперативно потушен жильцами.
Ранее сообщалось, что в частном доме в Махачкале произошёл взрыв бытового газа. Семья, проживавшая в этом доме, была экстренно госпитализирована в тяжёлом состоянии с сильными ожогами. Врачи боролись за их жизнь, но им не удалось спасти ни одного члена семьи.
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Взрывной волной в квартире выбило окно. Также загорелся диван, который был самостоятельно оперативно потушен жильцами.
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Анастасия Чинкова