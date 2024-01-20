В Махачкале погибла семья с маленькими детьми после взрыва газа в частном доме

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Семья из пяти человек погибла в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале. Последним умер отец.
Telegram-канале Республиканской клинической больницы пишет, что в четверг утром в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале взорвался газ и вспыхнул пожар. Семью из пяти человек, троих детей и родителей, с обширными ожогами госпитализировали в реанимацию ожогового центра РКБ. Все члены семьи были в крайне тяжелом состоянии.
В день ЧП умерли все дети, которым было от 2 до 5 лет, а их мать умерла утром следующего дня. Затем скончался отец.
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В день ЧП умерли все дети, которым было от 2 до 5 лет, а их мать умерла утром следующего дня. Затем скончался отец.
«Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла», — сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В Минэнерго рассказали, что дом самовольно подключили шланговыми соединениями к газопроводной трубе. Из-за этого образовалась утечка газа, пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова