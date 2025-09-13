Бывший вагнеровец рассказал, как его бойцы провели день с ВСУ в одном окопе

13 сентября 2025, 16:24

Бойцы экс-вагнеровца Мосейко обнаружили в норе украинцев после штурма

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

После штурма одного из опорных пунктов ВСУ бойцы ЧВК «Вагнер» случайно обнаружили в окопе двух украинских военных и провели с ними целый день. Об этом «Российской газете» рассказал экс-вагнеровец, Герой России Евгений Мосейко, под командованием которого была дивизия ЧВК.





По его словам, наступление проходило ночью. Группа стремительно ворвалась в окопы, завязался контактный бой в темноте, кто-то из украинцев поспешно скрылся. Оценить итоги боя удалось только к рассвету. Тогда вагнеровцы нашли в одной из лисьих нор двоих боевиков ВСУ.



О находке доложили Мосейко. Пленным выдали тёплую одежду и оказали первую помощь. Военнослужащие обеих сторон провели вместе весь день в одном окопе, а доставить пленных к командованию можно было ночью.





«Противник повержен, и нет смысла проявлять к нему агрессию. Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях», — заключил собеседник.