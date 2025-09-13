БПЛА ВСУ ударили по нефтяному предприятию в Башкирии
В Башкирии, по сообщению главы республики Радия Хабирова в Telegram-канале, атаке дронов ВСУ подверглось предприятие «Башнефть». По словам чиновника, объект атаковали беспилотники самолетного типа.
Один из аппаратов обнаружили и взяли под наблюдение, после чего охрана завода открыла огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. БПЛА получил повреждения и упал на территории производства. Пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, на территории начался пожар, который в настоящее время тушат.
Позже в регионе сбили ещё один беспилотник. На место выехали представители силовых структур, руководство компании и сотрудники Минэкологии. Власти отмечают, что украинские силы регулярно наносят удары по мирным населённым пунктам в приграничных российских регионах, при этом системы ПВО сбивают большинство дронов.
В ответ российские войска, по официальным данным, наносят прицельные удары по позициям личного состава, технике ВСУ и наёмников, а также по объектам инфраструктуры — энергетики, оборонной промышленности, совокупностям военного управления и связи. Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что российская армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.
