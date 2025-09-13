13 сентября 2025, 17:30

БПЛА ВСУ ударили по нефтяному предприятию в Башкирии, пострадавших нет

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В Башкирии, по сообщению главы республики Радия Хабирова в Telegram-канале, атаке дронов ВСУ подверглось предприятие «Башнефть». По словам чиновника, объект атаковали беспилотники самолетного типа.