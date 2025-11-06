В Кемеровской области легковушка вышла на смертельный «поединок» с поездом
В Кемеровской области легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Авария произошла рядом со станцией Топки. Столкновение случилось в 15:00 по местному времени. По предварительной информации, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора и начал пересекать пути.
Это действие привело к столкновению с грузовым составом. Сотрудники прокуратуры сейчас выясняют причину, по которой водитель нарушил правила. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии на трассе в Тыве, где лобовое столкновение минивэнов привело к пяти жертвам.
