Начальник исправительной колонии задержан в Орловской области

Фото: iStock/choochart choochaikupt
Начальника колонии в Орловской области заподозрили в превышении полномочий.
Речь идёт о главе ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области Романе Чиркове. Против него возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в СУ СК РФ по области.
Сообщается, что он занимал этот пост с ноября 2022 года. По данным следствия, с декабря 2023 года по март 2024 года экс-начальник давал своим подчинённым указания, которые касались проноса продуктов и товаров для одного из осужденных.
Кроме этого, по заявлению Чиркова медчасть колонии выдала этому же осужденному освобождение от работы на несколько дней. Мужчину уже задержали, его планируют отправить под стражу.
Читайте также:
Задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов: подробности, чем известен
Названа чудовищная сумма взятки, которую получил замминистра обороны Иванов
Экс-полковник ФСБ Фролов может получить 14 лет тюрьмы за взятки
Сообщается, что он занимал этот пост с ноября 2022 года. По данным следствия, с декабря 2023 года по март 2024 года экс-начальник давал своим подчинённым указания, которые касались проноса продуктов и товаров для одного из осужденных.
Кроме этого, по заявлению Чиркова медчасть колонии выдала этому же осужденному освобождение от работы на несколько дней. Мужчину уже задержали, его планируют отправить под стражу.
Читайте также:
Задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов: подробности, чем известен
Названа чудовищная сумма взятки, которую получил замминистра обороны Иванов
Экс-полковник ФСБ Фролов может получить 14 лет тюрьмы за взятки
Алёна Самарева