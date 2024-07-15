Начальник охраны Ельцина назвал недостаток службы безопасности Трампа

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Начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков назвал главную ошибку службы безопасности 45-го американского лидера и кандидаты в президенты Дональда Трампа. Комментируя «Ленте.ру» совершенное на Трампа покушение, Коржаков подчеркнул, что на мероприятии, где произошло нападение, было слишком мало сотрудников службы безопасности с учетом количества людей.
Он отметил, что снайперов на столь большом мероприятии было слишком мало и они не могли охватить всю территорию.
Покушение на кандидата на пост президента США произошло 13 июля. Позднее у стрелка в его машине и доме обнаружили взрывные устройства. Трамп высоко оценил работу снайперов-служащих, поразивших преступника точным выстрелом в голову с расстояния свыше 140 метров.
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Олег Дикий