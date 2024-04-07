Начальник пожарной команды «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела

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Ответственный за пожарную безопасность подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холла» стал фигурантом уголовного дела, об этом сообщили в правоохранительных органах.
Кроме того, уголовное дело возбуждено на начальника пожарной команды «Крокус Сити Холла».
Оба фигуранта в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело открыто по статье о халатности в связи с предполагаемым несоблюдением норм пожарной безопасности.
По версии следствия, из-за преступной халатности ответственных за пожарную безопасность, последствия трагедии в «Крокусе» оказались более тяжелыми.
Напомним, из горящего здания «Крокуса» люди не могли выбраться самостоятельно. Аварийные выходы были закрыты, а пожарная сигнализация не сработала. В настоящее время продолжают выясняться все обстоятельства произошедшего.
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Оба фигуранта в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело открыто по статье о халатности в связи с предполагаемым несоблюдением норм пожарной безопасности.
По версии следствия, из-за преступной халатности ответственных за пожарную безопасность, последствия трагедии в «Крокусе» оказались более тяжелыми.
Напомним, из горящего здания «Крокуса» люди не могли выбраться самостоятельно. Аварийные выходы были закрыты, а пожарная сигнализация не сработала. В настоящее время продолжают выясняться все обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Хохлова