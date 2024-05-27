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Начальник российской колонии попался на взятке

В Воронеже силовики задержали начальника ИК-2 Запрудских по делу о взятке
27 мая 2024, 13:37
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Воронеже начальник исправительной колонии №2 Максим Запрудских задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «‎Вести Воронеж».


Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ. Иной информации не приводится.

Ранее сообщалось, что заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Отмечается, что чиновник в декабре 2022 года был назначен главой региона на пост вице-губернатора. Он курировал работу департаментов строительства. Согласно информации источника, Власов был якобы задержан 23 мая во время получения взятки, размер которой составил 1,3 миллиона рублей.

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В ФРГ офицера осудили за предполагаемый шпионаж в пользу России
27 мая 2024, 13:34

Фото: iStock/klenger

Немецкого офицера приговорили к 3,5 годам лишения свободы за подозрение в шпионаже в пользу России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение высшего земельного суда в Дюссельдорфе.

Суд установил, что 54-летний мужчина был обвинен в «тайной агентурной деятельности». Офицер Бундесвера признал, что передавал российской стороне военную информацию, объясняя свои действия страхом, что российско-украинский конфликт может перерасти в ядерную войну. Он также упомянул о своем плохом психологическом состоянии.

Ранее газета The Guardian сообщала, что в Лондоне был арестован 64-летний мужчина по обвинению в шпионаже в пользу России. Говарду Майклу Филлипсу инкриминируют содействие иностранной разведке. Операция по его задержанию прошла 16 мая в центре Лондона, но информация об этом стала известна только сейчас.

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Мужчину до смерти забили в частном доме в Новой Москве
27 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/Motortion

Тело избитого мужчины нашли в жилом доме в Новой Москве. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия. По их данным, неизвестные избили мужчину до смерти. Людмила Нефедова добавила, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что маленький мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери. Сообщается, что все произошло в садовом некоммерческом товариществе «Озерное». Ребенок гулял с мамой. Она отвела его к пожарному водоему. В какой-то момент девушка потеряла его из вида, а спустя несколько минут обнаружила его в воде. Спасти его не удалось.

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#происшествия
#сотрудники
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В Самаре арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
27 мая 2024, 12:43

Фото: iStock/sabthai

Суд арестовал жителя Тольятти, который нанес более шестидесяти ножевых ранений 17-летней девушке в Самаре, что привело к ее смерти
Об этом сообщило Следственное управление СК России по Самарской области в своем Telegram-канале.

«Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило ведомство.
По данным следствия, в ночь на 25 мая 19-летний молодой человек, находясь в доме своего брата в Самаре, нанес 17-летней девушке более шестидесяти ножевых ударов, в результате чего она скончалась на месте. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью).

Отмечается, что задержанный признался в совершении преступления.

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Екатеринбуржцы лижут яйца, чтобы получить миллион рублей
Екатеринбуржцы начали лизать куриные яйца, чтобы получить миллион рублей
27 мая 2024, 12:40

Фото: iStock/Wirestock

Жители Екатеринбурга начали лизать яйца, чтобы получить миллион рублей. Оказалось, что местная сеть супермаркетов «Жизньмарт» пообещала выплатить миллион рублей каждому, кто отравится продукцией из магазина. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, за последний месяц 18 человек обратились в Роспотребнадзор после отравления продуктами из «Жизньмарта». Тогда владелец сети супермаркетов Иван Зайченко разорвал все контракты с поставщиками, которые поставляли просроченные продукты и еду с бактериями. Он также заявил, что каждому новому отравившемуся будет выплачен миллион рублей, и быстро пожалел о таком ходе.

Екатеринбуржцы не растерялись и начали массово облизывать яйца в магазине, чтобы заразиться сальмонеллёзом, а также скупать готовую продукцию в надежде выплаты.

Узнав об этом, Зайченко отметил, что выплаты получат только те, кто ранее обращался в Роспотребнадзор, а остальным «лизать яйца не обязательно».

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Центробанк объяснил снижение числа «чёрных кредиторов» их переходом в интернет
27 мая 2024, 12:07

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

Банк России выявил в I квартале этого года в Московском регионе 30 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По сравнению с тем же периодом прошлого года их стало почти в три раза меньше, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
В январе-марте 2023 года банк насчитал 86 подобных субъектов. Тенденцию к падению их числа объяснили появлением нелегальных интернет-проектов, у которых нет физического адреса и привязки к определённому региону.
«Большинство выявленных «нелегалов» – это «чёрные кредиторы». 25 таких субъектов обнаружили в Москве, три – в Московской области. Чаще всего это поддельные ломбарды, микрофинансовые организации, которые работают вне правового поля. Они могут использовать неправомерные методы взыскания задолженности и без предупреждения менять условия договора», – говорится в сообщении.
Кроме того, выявлены компании, использующие схему «возвратного лизинга». В большинстве случаев она приводит к потере заложенного автомобиля.

Обнаружены и субъекты с признаками финансовой пирамиды. В Московском регионе выявлены два таких «нелегала», которые в удалённом режиме привлекали деньги граждан под видом инвестиций в сомнительные проекты.
«Выдавать потребительские займы могут только компании, включённые в реестр регулятора. Если это не так, то, скорее всего, организация ведёт деятельность нелегально. Мошенники могут предлагать вложения с высокой доходностью, займы по низкой ставке и другие сомнительные схемы. Всё это может обернуться финансовыми потерями для человека», – предупредил начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по ЦФО Антон Сайкин.
Для защиты потребителей Банк России выявляет организации с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в предупредительном перечне – более 13,5 тыс. таких компаний, из них в Москве – свыше 530 организаций, в Подмосковье – свыше 150.

Как напомнили в Банке России, перед обращением в финансовую организацию следует убедиться в её законности на сайте ЦБ РФ в разделе «Проверить финансовую организацию». Также нужно понять, что эта компания отсутствует в предупредительном списке.

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#мошенники
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#центробанк
#подмосковье
#московская область
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Массовая драка с бойцами СВО в Башкирии: подробности, причины, уголовное дело
В Башкирии произошло нападение на бойцов СВО, переросшее в массовую драку
27 мая 2024, 11:27

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Илишевском районе Башкирии уроженцы Армении напали на бойцов СВО. Однако за них заступились местные жители, после чего произошла массовая драка.
Причины конфликта и другие подробности инцидента в материале «Радио 1».

В сети появилось видео словесного конфликта между двумя мужчинами. Сначала их пытались развести в разные стороны, однако один из них ударил другого кулаком в лицо. После этого началась драка, в которой приняли участие порядка 10 человек.


Причины конфликта


Конфликт произошел на бытовой почве из-за неподобающего поведения отдыхающих лиц, сообщили в МВД Башкортостана. При этом никто из участников массовой драки в полицию не обращался.

По данным Telegram-канала «Честно говоря», конфликт произошёл неделю назад. Тогда толпа мигрантов избила двух бойцов СВО, приехавших домой в отпуск. Уроженцы Армении в ответ на замечание напали на российских военнослужащих, однако за них вступились местные жители и назначили встречу на 25 мая, на которую пришло порядка 150 человек.

О драке официально


Глава Илишевского района Ильдар Мустафин оперативно отреагировал на ситуацию и лично решил разобраться.

«Поясняю, сегодня на территории района, в том числе на территории села Верхнеяркеево каких-либо инцидентов нет, разбирательств, драк и так далее. Конфликт произошел на бытовой почве в кафе в селе Верхнеяркеево на фоне распития алкогольных напитков», — прокомментировал инцидент Мустафин.

По его словам, с хозяином кафе, в котором произошла драка провели профилактическую работу. Мустафин уточнил, что в настоящее время обстановка в районе спокойная.


Реакция Бастрыкина


Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением бойцов СВО в Республике Башкортостан и поручил доложить о расследовании обстоятельств массовой драки.

По данному факту СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело за хулиганство. Руководитель СУ СК России по Республике Башкортостан должен представить доклад о ходе расследования и все обстоятельства происшествия.

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В Можайске обвинили в убийстве мужчину, переехавшего сожительницу на автомобиле
27 мая 2024, 11:05

Фото: Istockphoto / artisteer

В Можайске 37-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, 26 мая обвиняемый находился за рулём автомобиля «Шкода Октавия» возле кафе на Минском шоссе. Он умышленно совершил наезд на сожительницу, после чего продолжил движение до столкновения автомобиля с деревянным строением. Через некоторое время женщина скончалась в больнице от множественных переломов», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина совершил преступление из-за ссоры на почве желания сожительницы разорвать отношения. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и автомобиль, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалась, что пара жила в Рузском городском округе и воспитывала детей-близнецов. Мужчина ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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#московская область
#подмосковье
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Участников массовой драки на юге Москвы выдворят из России
Суд выдворит из России шесть участников массовой драки на юге Москвы
27 мая 2024, 10:55

Фото: istock/gorodenkoff

Шестерых участников драки с поножовщиной на юге Москвы выдворят из России, сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел дела о нарушении миграционного законодательства в отношении шести участников массовой драки.

«После изучения материалов дел и протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ и частью 3 статьи 18.8 КоАП РФ, Машарифзода Д.С., Камолов Ж.Ж., Гусейнов Н.Ф., Курбанов М.А., и Ражабов С.Д. признаны виновными в указанных административных правонарушениях», — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что им придется заплатить 5 000 рублей штрафа и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации. Еще одному участнику драки, Солаеву, назначен штраф в 7 тысяч рублей и административное выдворение из России.

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#рф
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В Дубне из ливнёвки спасли пять утят и вернули утке
27 мая 2024, 10:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне работники Мособлпожспаса достали провалившийся в ливневую канализацию выводок утят и вернули матери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Возле левобережной площадки Особой экономической зоны «Дубна» заметили дикую утку, которая вела себя беспокойно. Оказалось, что в систему ливневой канализации через решётку провалились её утята», – говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели вскрыли решётку и вызволили пятерых пернатых пленников. Их сразу же выпустили на газон, и утка увела их в безопасное место.

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