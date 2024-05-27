Начальник российской колонии попался на взятке

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В Воронеже начальник исправительной колонии №2 Максим Запрудских задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Вести Воронеж».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ. Иной информации не приводится.
Ранее сообщалось, что заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Отмечается, что чиновник в декабре 2022 года был назначен главой региона на пост вице-губернатора. Он курировал работу департаментов строительства. Согласно информации источника, Власов был якобы задержан 23 мая во время получения взятки, размер которой составил 1,3 миллиона рублей.
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