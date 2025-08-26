В ЛНР суд приговорил украинскую шпионку к 15 годам колонии
В Луганской народной республике суд приговорил уроженку Украины 15 годам колонии за шпионаж. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как рассказала изданию старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева, шпионкой оказалась 25-летняя Лолита Василенко. В сентябре 2022 года она собирала информацию о местах дислокации ВС РФ в регионе.
Все полученные данные Василенко отправляла через мессенджеры украинским спецслужбам. За это суд приговорил ее к 15 годам колонии общего режима.
Читайте также: