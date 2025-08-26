В Киргизии завели дело на туркомпанию из-за инцидента с альпинисткой Наговициной

26 августа 2025, 17:31

За инцидент с альпинисткой на пике Победы турфирму привлекут к ответственности

Фото: Istock/yanik88

Киргизские правоохранительные органы намерены возбудить уголовное дело в отношении бишкекской туристической компании «Ак-Сай Трэвел», организовавшей восхождение на пик Победы. Об этом сообщил представитель МВД республики.