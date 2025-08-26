В Киргизии завели дело на туркомпанию из-за инцидента с альпинисткой Наговициной
Киргизские правоохранительные органы намерены возбудить уголовное дело в отношении бишкекской туристической компании «Ак-Сай Трэвел», организовавшей восхождение на пик Победы. Об этом сообщил представитель МВД республики.
По информации ТАСС, уголовное дело будет направлено против турфирмы, отвечавшей за разрешение и организацию восхождения российской альпинистки Натальи Наговициной. Конкретная статья обвинения и потенциальные правовые последствия для компании в настоящее время не уточняются.
Данное решение следует за инцидентом, произошедшим в середине августа, когда Наговицина получила серьёзную травму ноги на высоте около 7000 метров во время подъёма на вершину и не смогла самостоятельно спуститься. Попытки спасательной операции не увенчались успехом из-за сложных погодных условий. Ранее Следственный комитет России также начал процессуальную проверку всех обстоятельств произошедшего.
