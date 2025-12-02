Начальник уголовного розыска Йошкар-Олы заказал поджог машины любовника жены
В Йошкар-Оле начальник уголовного розыска попросил знакомого мужчину сжечь автомобиль любовника своей супруги. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, мужчина узнал об измене жены, которая полгода тайно встречалась с коллегой. По служебным каналам он вычислил его личность и решил отомстить. Он попросил своего уже дважды судимого знакомого облить машину любовника супруги бензином и сжечь. Взамен он пообещал исполнителю помощь в решении вероятных проблем с законом.
В итоге после совершённого преступления обоих вычислили. Суд признал их виновными в умышленном уничтожении имущества. Начальнику уголовного розыска назначили наказание в виде 3,5 лет условно без утраты звания майора. Исполнитель отделался условным сроком на один год.
