Фигурант дела о строительстве фортификаций в Курской области отправлен под домашний арест
Мещанский суд Москвы поместил под домашний арест Дмитрия Шубина, который проходит по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничной зоне Курской области.
Как сообщили в пресс‑службе суда РИА Новости, ему предъявлено обвинение в даче взятки по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ; Шубин признал вину и сотрудничает со следствием.
По тому же делу проходит вице‑губернатор Брянской области Николай Симоненко, которому вменяют злоупотребление должностными полномочиями — ранее он был взят под стражу. Генеральная прокуратура, как сообщалось 11 июля, намерена взыскать с организаторов строительства около миллиарда рублей. В период 2022–2024 годов на эти цели из федерального бюджета в Белгородскую область было выделено 19,5 млрд рублей.
Проверка прокуратуры установила, что компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» с января 2023 года по апрель 2024 года заключали фиктивные договоры на поставку материалов и оборудования, а также на возведение блиндажей с более чем десятком фирм‑однодневок из Белгородской и Московской областей, Москвы и Санкт‑Петербурга; их штаты фактически состояли лишь из директоров и учредителей.
