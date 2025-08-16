Фигурант дела о строительстве фортификаций в Курской области отправлен под домашний арест

16 августа 2025, 17:55

Фигурант дела о строительстве фортификаций Шубин находится под домашним арестом

Фото: istockphoto/AMilkin

Мещанский суд Москвы поместил под домашний арест Дмитрия Шубина, который проходит по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничной зоне Курской области.