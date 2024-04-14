Над акваторией Черного моря уничтожили рой украинских БПЛА

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Система российской ПВО обнаружила и уничтожила пять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Позже стало известно о еще десяти сбитых БПЛА противника над Краснодарским краем. В ведомстве рассказали, что украинская сторона выпустила дроны около 06:30 по мск.
Все беспилотники противника были уничтожены, жертв и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила два БПЛА ВСУ над Курской областью. В Минобороны назвали атаку ВСУ очередной попыткой нападения киевского режима на российскую территорию. Разрушений в результате атаки нет.
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Все беспилотники противника были уничтожены, жертв и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила два БПЛА ВСУ над Курской областью. В Минобороны назвали атаку ВСУ очередной попыткой нападения киевского режима на российскую территорию. Разрушений в результате атаки нет.
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Анастасия Хохлова