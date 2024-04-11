Минобороны показало видео уничтожения американской БМП Bradley под Авдеевкой

Видео: Минобороны РФ
На авдеевском направлении российские военные уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley американского производства. Минобороны РФ опубликовало видео удара по бронетехнике.
Операторы российских беспилотников зафиксировали передвижение американской БМП, которая находилась под управлением ВСУ. На видео с БПЛА показано, как дрон-камикадзе точно наносит удар с воздуха по Bradley.
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Артем Кузьмин