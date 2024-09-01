Над тремя районами российского региона нейтрализовали беспилотники

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в области был подавлен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что БПЛА были уничтожены над тремя района региона.
Губернатор добавил, что угроза атак БПЛА сохраняется. По словам губернатора, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
Ранее в Брянской области за час было уничтожено 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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«БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском МО. Жертв и пострадавших нет», – написал он.
Губернатор добавил, что угроза атак БПЛА сохраняется. По словам губернатора, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
Ранее в Брянской области за час было уничтожено 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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Александр Климов