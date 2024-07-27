В Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму во время обстрела ВСУ

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko
В Белгородской области в результате обстрела села Бочковка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, она была госпитализирована с ранениями от взрыва мины, а также с осколочными ранениями руки и баротравмой.
Кроме того, в результате обстрела были повреждены линии электропередач и пробита дыра в крыше здания на территории сельскохозяйственного предприятия.
26 июля Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Шебекино. По словам губернатора, город был обстрелян из реактивных систем залпового огня. Осколками были повреждены оконные рамы, фасад, заборы и хозяйственные постройки одного из частных домов.
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Кроме того, в результате обстрела были повреждены линии электропередач и пробита дыра в крыше здания на территории сельскохозяйственного предприятия.
26 июля Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Шебекино. По словам губернатора, город был обстрелян из реактивных систем залпового огня. Осколками были повреждены оконные рамы, фасад, заборы и хозяйственные постройки одного из частных домов.
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Александр Климов