Над Брянской областью ликвидировали еще три беспилотника

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Еще три беспилотника сбиты над Брянской областью. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале губернатора российского региона Александра Богомаза.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области», – заявил он.
По словам главы региона, жертвы и разрушения в результате ударов отсутствуют. На месте работают оперативные и аварийные службы.
Ранее система ПВО сбила еще два беспилотника над Брянской областью.
20 сентября стало известно, что в районе села Колодное Курской области был сбит трехметровый беспилотник с реактивным двигателем. Поскольку обломки беспилотника были сбиты средствами ПВО и сильно обгорели, точную марку летательного аппарата установить не удалось.
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Александр Климов