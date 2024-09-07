Минобороны: Российские войска поразили цех сборки дронов «Паляница»

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Российские войска нанесли ракетный удар по цехам, где производится сборка новых украинских реактивных дронов «Паляница». Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства также добавили, что Вооружёнными силами РФ была произведена атака предприятия военно-промышленного комплекса, на котором производились комплектующие для украинских ракет «Гром-2». Обе цели были успешно поражены.
«Паляница» — это новая украинская ракета-дрон, разработанная уже во время спецоперации. О её первом применении в зоне боевых действий президент Украины Зеленский сообщил в конце августа.
За прошедшую неделю российские войска нанесли 17 комбинированных групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины и местам сосредоточения войск ВСУ. Для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
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«Паляница» — это новая украинская ракета-дрон, разработанная уже во время спецоперации. О её первом применении в зоне боевых действий президент Украины Зеленский сообщил в конце августа.
За прошедшую неделю российские войска нанесли 17 комбинированных групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины и местам сосредоточения войск ВСУ. Для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
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Александр Бойцов