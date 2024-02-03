Над Брянской областью сбиты два украинских БПЛА

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Над Брянской областью российскими средствами ПВО сбиты два БПЛА ВС Украины самолётного типа. Об этом Минобороны РФ сообщило в субботу, 3 февраля.
«Около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области», — проинформировали в оборонном ведомстве.
По словам губернатора Александра Богомаза, в результате уничтожения беспилотников в Брянской области никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
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Диана Аванесян