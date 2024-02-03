Солдат ВС РФ помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

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Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов спрятался на чердаке дома в селе Попасное, занятом ВСУ, чем помог российским военным отбить населённый пункт. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
Военный рассказал, что ВСУ использовали средства радиоэлектронной борьбы, поэтому российские военные не могли запустить беспилотники для разведки территории.
Однако необходимо было поразить цель, для чего Никонов подобрался к противнику на расстоянии 100 метров и корректировал огонь гаубиц, используя бинокль и радиостанцию.
Он рассказал, что залез на чердак деревенского дома в Попасном под Луганском, откуда корректировал огонь и наблюдал за позициями украинских военных. При этом они узнали о его местоположении и начали обстреливать дом миномётами.
В результате, военного с тяжёлым ранением эвакуировали, а российские войска зашли на территорию и отбили село.
За такой поступок Никонова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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Однако необходимо было поразить цель, для чего Никонов подобрался к противнику на расстоянии 100 метров и корректировал огонь гаубиц, используя бинокль и радиостанцию.
В результате, военного с тяжёлым ранением эвакуировали, а российские войска зашли на территорию и отбили село.
За такой поступок Никонова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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Анастасия Чинкова