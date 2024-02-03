Число погибших при обстреле в Лисичанске ЛНР возросло до девяти

Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Количество погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР в субботу, 3 февраля, увеличилось до девяти. Об этом пишет РИА Новости.
«По последним данным погибших — девять», — цитирует агентство слова собеседника в региональной военной комендатуре.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее сообщил, что ВС Украины 3 февраля обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. По данным военной комендатуры, под завалами могут находиться около 40 человек.
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