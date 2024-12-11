Над Брянском произошла серия взрывов

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Над Фокинским районом Брянска прогремел ряд сильных взрывов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Местные жители рассказали, что было слышно от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска, которые начались примерно в 00:45», — пишут в издании.
По предварительным данным, источником шума стала работа ПВО. Было сбито несколько украинских БПЛА над городом. О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.
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