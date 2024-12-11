В Енакиево после обстрела ВСУ проводится добровольная эвакуация

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Объявленная эвакуация в районе Енакиево Донецкой Народной Республики проводится в добровольном режиме. Об этом рассказал глава муниципального образования Енакиево Александр Деменков для РИА Новости.
«Объявленная в одном из районов Енакиево в ДНР из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе», — говорится в сообщении.Отмечается, что эвакуация в районе связана с прилетом четырех снарядов ВСУ. На данный момент силовые структуры, МЧС и медицинские службы приведены в полную готовность. Также в Енакиево было объявлено о введении режима ЧС.
По словам одной их жительниц, обстрел застал ее на кухне собственного дома. За окном она увидела столб дыма, после чего собрала документы и уехала с детьми к своему брату чтобы переждать обстрел.
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Иван Мусатов