Пушилин: ВСУ обстреляли Енакиево дальнобойным оружием

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Город Енакиево Донецкой Народной Республики был обстрелян высокоточным дальнобойным оружием со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.
«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация», — говорится в сообщении.
Как отмечает Пушилин, в результате происшествия никто не пострадал. Также в Никитовском районе Горловки был ранен 27-летний мужчина после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ. Тяжесть травм оценивается как тяжелая.
Пушилин уточнил, что ВСУ совершили шесть вооруженных атак на ДНР. Для этого были применены высокоточное дальнобойное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный БПЛА.
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