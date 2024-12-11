Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский рассказал об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута»

Зеленский рассказал об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута»

«Страна.ua»: Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты «Рута»
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута». Этим он поделился в ходе вручения премии имени Бориса Патона, сообщает «Страна.ua».


Как отмечают в telegram-канале, Зеленский также рассказал об испытаниях еще двух ракет. На данный момент ракета-дрон «Паляница» вышла на серийное производство. Ракета-дрон «Пекло» успешно прошла первые боевые применения и показала хороший результат.

Напомним, что кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц сообщил о готовности предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus после своего избрания. Он рассчитывает на работу по этому вопросу в координации с США.

Читайте также:

В Енакиево после обстрела ВСУ проводится добровольная эвакуация

Пушилин: ВСУ обстреляли Енакиево дальнобойным оружием

Гросси: БПЛА атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге на ЗАЭС
#производство
#зеленский
#ракеты
В Енакиево после обстрела ВСУ проводится добровольная эвакуация
РИА Новости: в Енакиево после обстрела ВСУ проводится добровольная эвакуация
11 декабря 2024, 01:05

Фото: iStock/trikolor

Объявленная эвакуация в районе Енакиево Донецкой Народной Республики проводится в добровольном режиме. Об этом рассказал глава муниципального образования Енакиево Александр Деменков для РИА Новости.
«Объявленная в одном из районов Енакиево в ДНР из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация в районе связана с прилетом четырех снарядов ВСУ. На данный момент силовые структуры, МЧС и медицинские службы приведены в полную готовность. Также в Енакиево было объявлено о введении режима ЧС.

По словам одной их жительниц, обстрел застал ее на кухне собственного дома. За окном она увидела столб дыма, после чего собрала документы и уехала с детьми к своему брату чтобы переждать обстрел.

Читайте также:

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал Киеву поставку ракет Taurus вместе с США

​Пушилин: ВСУ обстреляли Енакиево дальнобойным оружием

Отряд «Шторм» уничтожил дома в Красногоровке, куда регулярно посылали бойцов ВСУ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал Киеву поставку ракет Taurus вместе с США
11 декабря 2024, 00:11

Фото: iStock/alzay

Кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил о готовности поставлять Киеву дальнобойные ракеты в координации с США. Об этом сообщает Bild*.
По словам Мерца, в случае его победы на выборах Берлин обеспечит Украину ракетами Taurus.

Политик отметил, что обучение ВСУ работе с ракетами займет около 4-х месяцев. К этому времени к власти в США придет Дональд Трамп. Мерц выступает за то, чтобы работать по этому вопросу «вместе с американцами».

Читайте также:

Пушилин: ВСУ обстреляли Енакиево дальнобойным оружием

Гросси: БПЛА атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге на ЗАЭС

GT: Украина является всего лишь оружием достижения стратегических целей США

* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов
#сша
#украина
#всу
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушилин: ВСУ обстреляли Енакиево дальнобойным оружием
10 декабря 2024, 23:33

Фото: iStock/RamonCast

Город Енакиево Донецкой Народной Республики был обстрелян высокоточным дальнобойным оружием со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.
«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация», — говорится в сообщении.

Как отмечает Пушилин, в результате происшествия никто не пострадал. Также в Никитовском районе Горловки был ранен 27-летний мужчина после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ. Тяжесть травм оценивается как тяжелая.

Пушилин уточнил, что ВСУ совершили шесть вооруженных атак на ДНР. Для этого были применены высокоточное дальнобойное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный БПЛА.


Читайте также:

Гросси: БПЛА атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге на ЗАЭС

Зеленский высказался о российских активах

Отряд «Шторм» уничтожил дома в Красногоровке, куда регулярно посылали бойцов ВСУ
#бпла
#происшествия
#днр
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина прекратит газоснабжение Красноармейска с 12 декабря
10 декабря 2024, 21:42

Фото: istockphoto/Yakobchuk

С 12 декабря Украина прекратит газоснабжение Красноармейска (Покровска) на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом проинформировала компания «Донецкоблгаз».
«Ликвидация последствий боевых действий в системе газораспределения и восстановление газоснабжения невозможны», — сказано в сообщении газовиков.
По их информации за последнюю неделю зафиксировали 40 повреждений газовых сетей в городе. Горожан призвали перекрыть газ в частных домах и квартирах.

Владимир Зеленский отмечал, что покровское направление является для боевиков ВСУ одним из самых сложных.

Недавно глава киевского режима высказывался о российских активах, предлагая потратить 30 миллиардов долларов на системы Patriot США.

Читайте также:

Гросси: БПЛА атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге на ЗАЭС

В Госдуме высказались о возможности получения Киевом приглашения в НАТО

На Украине рассказали, что происходит с имиджем Зеленского на Западе
#мир
#россия
#украина
#днр
#газ
#газоснабжение
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гросси: БПЛА атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге на ЗАЭС
10 декабря 2024, 21:08

Фото: istockphoto/NiseriN

Беспилотник атаковал машину экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по дороге на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом в официальном аккаунте организации заявил руководитель Рафаэль Гросси.
«Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника на территории Украины. К счастью, обошлось без жертв, и наши сотрудники находятся в безопасности. Ротация была завершена», — сказал он.
Гросси добавил, что удары по атомным электростанциям недопустимы, призвав к уважению. По его словам, неприемлемо атаковать обеспечивающих ядерную безопасность таких объектов людей.

ЗАЭС находится в собственности Российской Федерации с октября 2022 года. Предприятие расположено на левобережье Днепра рядом с Энергодаром. ЗАЭС является самой крупной в Европе по мощности и количеству блоков.

Читайте также:

В Госдуме объяснили, для чего Белоруссии ядерное оружие

«Дуракам закон не писан»: о защищенности полигона для запуска «Орешника» от ВСУ

RT: американская ЧВК прописалась в СНТ под Киевом как благотворительный фонд
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#дрон
#новости
#запорожская аэс
#магатэ
#запорожская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский высказался о российских активах
Зеленский предложил потратить активы России на системы ПВО Patriot
10 декабря 2024, 20:53

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский хочет потратить российские активы на американские системы противовоздушной обороны Patriot. Как сообщает УНИАН, речь идет о сумме в 30 миллиардов долларов на 10-12 единиц вооружений.
«Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для [президента России Владимира] Путина бессодержательной. Потому что, если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет», — произнес Зеленский в Европарламенте.
Кроме того, глава киевского режима, по его словам, не понимает, почему Запад не пользуется активами РФ для Украины.

Перед этим в Госдуме рассказали, на что надеется Зеленский.

На фоне спецоперации на Украине страны коллективного Запада стали оказывать Киеву всяческую поддержку.

Читайте также:

На Украине рассказали, что происходит с имиджем Зеленского на Западе

GT: Украина является всего лишь оружием достижения стратегических целей США

На Западе назвали единственный комплекс, способный перехватить «Орешник»
#мир
#россия
#украина
#война
#владимир зеленский
#активы
#пво
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме высказались о возможности получения Киевом приглашения в НАТО
Депутат Госдумы Чепа: Зеленский не потерял надежду на вступление в НАТО
10 декабря 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Владимир Зеленский все еще надеется вступить в блок НАТО, несмотря на то, что это маловероятно, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Вступление в НАТО — одна из последних надежд Зеленского на сохранение власти. Недавно он заявил, что нет смысла разговаривать об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом — только с действующим Джо Байденом», — прокомментировал собеседник.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. При этом политик продолжает предъявлять различные требования к своим западным союзникам. Эксперты отмечали, что разномастные планы главы киевского режима являются не более чем очередными просьбами к США и другим государствам.

Читайте также:

На Украине рассказали, что происходит с имиджем Зеленского на Западе

GT: Украина является всего лишь оружием достижения стратегических целей США

В Германии ответили на требование Зеленского
#мир
#украина
#владимир зеленский
#киев
#нато
#новости
#война
#сво
#конфликт
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине рассказали, что происходит с имиджем Зеленского на Западе
Нардеп ВРУ Дубинский: На Западе происходит деконструкция имиджа Зеленского
10 декабря 2024, 20:11

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Деконструкция имиджа Владимира Зеленского происходит на Западе, уверен нардеп украинского парламента Александр Дубинский. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
«То, что сейчас происходит вокруг Зеленского — называется деконструкция имиджа. И нет ничего страшнее для любой власти, чем быть смешной…» — гласит публикация парламентария.
Дубинский подчеркнул, что сначала журналисты обсудят костюм Зеленского, как главное отличие зрителя от артиста, потом начнут смеяться над окружением, действиями и поведением политика, заключил нардеп.

Перед этим стало известно, что ответили Зеленскому в Германии на его требование.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине.

Читайте также:

GT: Украина является всего лишь оружием достижения стратегических целей США

На Западе назвали единственный комплекс, способный перехватить «Орешник»

В Польше признали успешной СВО России на Украине
#мир
#украина
#владимир зеленский
#война
#сво
#конфликт
#новости
#верховная рада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
GT: Украина является всего лишь оружием достижения стратегических целей США
10 декабря 2024, 20:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине. Об этом говорится в редакционной статье китайского издания Global Times.
Согласно информации источника, молодые украинцы, которых отправят на войну, могут никогда не узнать, что они были лишь орудием достижения стратегических целей Вашингтона. Уточняется, что это станет жуткой трагедией для мира.

В сети широко распространены ролики силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах.

Напомним, мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Украинские власти отмечали, что в стране действует принцип «воюй или работай». Однако людей хватают на улицах прямо посреди рабочего дня и даже применяют огнестрельное оружие.

Читайте также:

На Западе назвали единственный комплекс, способный перехватить «Орешник»

Командир ВСУ обвинил руководство в провале на покровском направлении

Депутат назвал потери ВСУ за все время нахождения в Курской области
#оружие
#комплекс
#мобилизация
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате