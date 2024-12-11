Зеленский рассказал об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута»

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Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута». Этим он поделился в ходе вручения премии имени Бориса Патона, сообщает «Страна.ua».
Как отмечают в telegram-канале, Зеленский также рассказал об испытаниях еще двух ракет. На данный момент ракета-дрон «Паляница» вышла на серийное производство. Ракета-дрон «Пекло» успешно прошла первые боевые применения и показала хороший результат.
Напомним, что кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц сообщил о готовности предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus после своего избрания. Он рассчитывает на работу по этому вопросу в координации с США.
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