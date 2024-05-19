Украинские БПЛА совершили попытку атаки Кубани

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотников, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Отмечается, что украинская армия ночью пыталась атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов. Было подавлено не менее 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», – сообщается в публикации.
Ранее стало известно, что украинский военный БПЛА пытался атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.
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«В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», – сообщается в публикации.
Ранее стало известно, что украинский военный БПЛА пытался атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.
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Александр Климов