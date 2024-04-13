Сальдо сообщил о гибели человека в результе обстрела ВСУ Херсонской области

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Украинские войска обстреляли дома в Алешках Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо написал в своём Telegram-канале.
В результате этого обстрела погиб один местный житель. Ещё трое получили осколочные ранения. Все они были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
За минувшие сутки украинские войска обстреляли территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Местные власти сообщают о большом количестве погибших и пострадавших.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал вполне возможным раскладом событий полный распад Украины.
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За минувшие сутки украинские войска обстреляли территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Местные власти сообщают о большом количестве погибших и пострадавших.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал вполне возможным раскладом событий полный распад Украины.
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Анастасия Чинкова