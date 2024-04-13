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Киевский режим ввел военную технику на территорию Донецкой народной республики (ДНР) еще до начала Антитеррористической операции (АТО), заявил боец ополчения по прозвищу Крест. Он рассказал РИА Новости, что в то время по Донецкой и Луганской областям уже шли украинские танки.
«Люди встречали их без оружия, останавливали своим телом», – сообщил боец.
По словам Креста, начало АТО было объявлением войны, так как Киев использовал оружие неизбирательного действия против мирных жителей. Он добавил, что обстрелы центра Донецка побудили его присоединиться к ополчению.
Ранее при обстреле Донецка Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты с около 9 тысячами поражающих элементов.
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Александр Климов