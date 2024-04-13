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Киев ввел танки и технику в ДНР до начала АТО – боец ополчения

Боец ополчения: Киев ввел танки и технику в ДНР до начала АТО
13 апреля 2024, 23:23
Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Киевский режим ввел военную технику на территорию Донецкой народной республики (ДНР) еще до начала Антитеррористической операции (АТО), заявил боец ополчения по прозвищу Крест. Он рассказал РИА Новости, что в то время по Донецкой и Луганской областям уже шли украинские танки.
«Люди встречали их без оружия, останавливали своим телом», – сообщил боец.

По словам Креста, начало АТО было объявлением войны, так как Киев использовал оружие неизбирательного действия против мирных жителей. Он добавил, что обстрелы центра Донецка побудили его присоединиться к ополчению.



Ранее при обстреле Донецка Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты с около 9 тысячами поражающих элементов.

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ВСУ применили в ходе удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы
ТАСС: ВСУ применили для атаки по Токмаку созданные странами НАТО бомбы GLSDB
13 апреля 2024, 23:56

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на Токмак использовали малокалиберные бомбы наземного базирования (GLSDB), разработанные и применяемые странами НАТО, этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные оперативных служб.
По словам собеседников, вывод о применении данного артиллерийского снаряда сделан на основании осколков, найденных на месте атаки.

Отмечается, что снаряд GLSDB был разработан компаниями Boeing и Saab Group, запускается из реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Несмотря на то что GLSDB разработаны странами альянса, они не стоят на вооружении у США», – добавили в оперативных службах.

Ранее ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области. В результате обстрела были частично разрушены пять домов, в том числе три двухэтажных, один отдельно стоящий частный дом и один пятиэтажный. Десять человек погибли.

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#всу
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#ракета
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#запорожская область
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Сальдо сообщил о гибели человека в результе обстрела ВСУ Херсонской области
Сальдо: ВСУ обстреляли Херсонскую область, один человек погиб, трое пострадали
13 апреля 2024, 21:27

Фото: iStock/Soumen Hazra

Украинские войска обстреляли дома в Алешках Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо написал в своём Telegram-канале.
В результате этого обстрела погиб один местный житель. Ещё трое получили осколочные ранения. Все они были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

За минувшие сутки украинские войска обстреляли территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Местные власти сообщают о большом количестве погибших и пострадавших.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал вполне возможным раскладом событий полный распад Украины.

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#владимир сальдо
#херсонская область
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#ракетный удар
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В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Минздрав назвал тяжёлым состояние пострадавших при ракетном ударе по Луганску
13 апреля 2024, 21:15

Фото: iStock/Iulianna Est

Состояние пострадавших при украинском ракетном ударе по машиностроительному заводу в Луганске оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства республики.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Луганске, который планировалось запустить в ближайшее время. В результате этого удара пострадали девять человек.

Пащенко отметила, что пациенты находятся в тяжёлом состоянии. В основном, они получили множественные переломы, некоторым пришлось прибегнуть к ампутации. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.

Жители близлежащих к заводу домов получили лёгкие осколочные ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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#минздрав рф
#лнр
#пострадавший
#ракетный удар
#всу
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Несколько человек пострадали после ракетного удара ВСУ по Луганску
Пасечник: ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске
13 апреля 2024, 19:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате украинского ракетного удара по Луганску есть пострадавшие. Об источник в силовых структурах сообщил РИА Новости.
Отмечается, что на месте удара работают экстренные службы. Если несколько пострадавших. Их количество и степень тяжести ранений уточняются.

Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил об ударе по машиностроительному заводу в Луганске.

До этого ряд СМИ, ссылаясь на сообщения местных жителей, писали о двух низко летящих ракетах. После их падения прозвучали взрывы, в небо поднялся густой столб дыма. Сообщалось, что одна из ракет ударила в районе автовокзала в Луганске.

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#всу
#ракетный удар
#лнр
#пострадавший
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«Лучше в русском плену»: В сеть попало откровение бойца ВСУ
МО опубликовало кадры сдачи в плен украинских боевиков на Авдеевском направлении
13 апреля 2024, 19:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

На Авдеевском направлении 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам, видео публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что девять украинских десантников элитной бригады ВСУ воспользовались случаем и сдались в добровольный плен ВС РФ в районе Водяного.

На видео с откровениями пленных теперь уже бывшие бойцы ВСУ рассказывают, что украинскому командованию нет совершенно никакого дела до своих солдат.

«Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне», — говорит один из сдавшихся.

Бывший боец ВСУ также отметил, что в русском плену лучше, чем на полях СВО на стороне украинской армии.

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Депутат Шеремет: ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению США
#всу
#сво
#плен
#вс рф
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Депутат Шеремет: ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению США
13 апреля 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет отметил, что «ни одно глобальное вооруженное внешнее вмешательство» невозможно провести без согласования с Вашингтоном. По мнению парламентария, украинский лидер Владимир Зеленский используется Западом для ​того, чтобы реализовать наиболее трагические сценарии.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара. Данные о пострадавших не поступали.

Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.

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#армия
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#аэс
#владимир зеленский
#всу
#заэс
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«Украинцы умываются кровью детей»: «Царьград» – о мобилизации несовершеннолетних в ВСУ
В Одесской области чуть не мобилизовали 14-летнего подростка
13 апреля 2024, 18:46

Фото: iStock/NeonShot

На Украине чуть не мобилизовали несовершеннолетнего мальчика.
Инцидент произошёл в Одесской области. По улице села Приозёрное спокойной, уверенной походкой шёл молодой человек. Такая «дерзость» не понравилась людям в военной форме, которые оперативно скрутили его и затолкали в микроавтобус. Юноша кричал, что ему всего 14 лет, но ему никто не поверил. В добавок парня, который пытался сопротивляться, избили прикладом автомата, сообщает «Царьград».

В результате мальчику всё же удалось доказать свой возраст, что спасло его от неминуемой гибели на фронте. Парня высадили на трассе и пригрозили, что свернут ему шею, если он расскажет кому-нибудь о случившимся.

Мальчика воспитывает только бабушка, его некому защитить. Но он не испугался и рассказал обо всём взрослым.

Однако не все подобные инциденты заканчиваются положительно. На фронте погиб 16-летний парень, которого силой включили в состав 3-й националистической бригады группировки «Азов»*. Он действительно выглядел старше своих лет, но существуют электронные базы, содержащие данные о всех гражданах Украины. Но, не проверив сведения, парню просто приписали к возрасту 2,5 года и отправили в штурмовой отряд.

«Зеленский, ты умылся кровью нашего Ромки!», – кричат земляки погибшего подростка.
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Украинский политик призвал бойца ВСУ к оральному акту со своей собакой

Экс-спикер Рады Разумков: украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации

*запрещённая в России террористическая организация
#украина
#мобилизация
#всу
#дети
#владимир зеленский
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Экс-спикер Рады Разумков: украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации
13 апреля 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков написал в своем Telegram-канале, что украинцы не простят президенту Украины Владимиру Зеленскому закон о мобилизации.
По мнению Разумкова, после принятия нового закона о мобилизации, украинский народ станет для Зеленского приговором. Экс-спикер Рады подчеркнул, что нельзя играть жизнями людей.

Разумков отметил, что из законопроекта о мобилизации убрали пункты про демобилизацию и ротацию, что означает, что «возможности увидеть родных и близких, а также отдохнуть» у солдат ВСУ больше не будет.

Ранее из-за нового мобилизационного проекта ВСУ в эфире украинского телеканала произошел скандал между экс-замминистра обороны Украины Анной Маляр и женой военнослужащего Ириной Совсун. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#мобилизация
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«Путин выиграл»: в США признали победу России в конфликте на Украине
Макгрегор: крупные потери ВСУ говорят о скором конце конфликта на Украине
13 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/3dmitry

Украинские войска ежедневно несут большие потери, что говорит о скором завершении конфликта. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Reinvent Money.
ВСУ в настоящее время несут большие потери, чем раньше. Аналогичная ситуация наблюдалась в последние девять месяцев Второй мировой войны, когда Германия начала терять больше военных и техники, чем в предыдущие периоды. Так происходит в конце любого конфликта, подчеркнул Макгрегор.

По словам аналитика, потери ВСУ на данный момент составили уже более полумиллиона человек, но это число постоянно растёт.

Магрегор призвал прекратить поставлять вооружение на Украину, поскольку это только увеличивает число жертв, и выступил за прекращение конфликта. В заключение он добавил, что президент России Владимир Путин уже выиграл.

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#россия
#победа
#украина
#конфликт
#сво
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