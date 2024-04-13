Число погибших после атаки ВСУ на Запорожскую область выросло до десяти

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Число погибших при украинском обстреле города Токмак в Запорожской области достигло десяти. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребёнка, в результате чего число погибших выросло до десяти.
Два местных жителя числятся пропавшими без вести. Поиски людей и разбор завалов продолжаются.
Также Балицкий рассказал о пострадавших. Среди них – годовалый ребёнок, который получил осколочные ранения.
Ранее глава региона сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек. Все они живы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Два местных жителя числятся пропавшими без вести. Поиски людей и разбор завалов продолжаются.
Также Балицкий рассказал о пострадавших. Среди них – годовалый ребёнок, который получил осколочные ранения.
Ранее глава региона сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек. Все они живы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Анастасия Чинкова