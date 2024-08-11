Над Курском активизировались системы ПВО и раздалось десять взрывов

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Над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО), прозвучало около десяти взрывов, передает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что в небе заметили сполохи взрывов. Из чего производится обстрел, не уточняется. Незадолго до этого стало известно о ракетной опасности в городе.
Информацию подтвердил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Ранее, утром 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке крупного контингента ВСУ, 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника на курском направлении остановлено.
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Информацию подтвердил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«В Курске работает ПВО! Не подходите к окнам!» – написал он.
Ранее, утром 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке крупного контингента ВСУ, 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника на курском направлении остановлено.
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Александр Климов