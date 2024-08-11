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Ракетная опасность объявлена в Курской области, заявил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей искать убежище в помещениях без окон и со сплошными стенами. Смирнов подчеркнул, что тем, кто находится на улице, следует зайти в близлежащие здания или найти подходящее укрытие.
Смирнов добавил, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее стадо известно о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область. Отмечается, что украинская армия потеряли 1120 солдат и 140 единиц бронетехники. Также были уничтожены 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты и 88 боевых бронированных машин.
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Смирнов добавил, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее стадо известно о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область. Отмечается, что украинская армия потеряли 1120 солдат и 140 единиц бронетехники. Также были уничтожены 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты и 88 боевых бронированных машин.
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Александр Климов