На Украине прогремел ряд взрывов

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Взрывы прогремели в нескольких городах Украины, сообщает украинское издание «Общественное».
Серия взрывов прозвучала в Сумах и Харькове, предположительно, за пределами города. Другой информации на данный момент не поступила.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровых преобразований Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, а также в некоторых районах Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом.
Ранее взрыв произошел в Харькове во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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Согласно онлайн-карте Министерства цифровых преобразований Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, а также в некоторых районах Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом.
Ранее взрыв произошел в Харькове во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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Александр Климов