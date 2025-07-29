Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область
ВСУ атаковали Ростовскую область. Жители Сальска, Волгодонска и Миллерово сообщают о ночной атаке беспилотников. В небе прогремели взрывы, сработала система ПВО. Об этом пишут Telegram-каналы SHOT и Mash со ссылкой на очевидцев.
Около двух часов ночи (мск) в районе Сальска было зафиксировано не менее четырех взрывов, также было замечено около семи пролетающих над головами жителей дронов. Предварительно, БПЛА целились в железнодорожный объект, хотя официальных данных от властей пока не поступало.
В Волгодонске и Миллерово также наблюдали вспышки в небе. Telegram-канал SHOT уточняет, что несколько атаковавших Ростовскую область БПЛА могли быть уже сбиты.
Ранее сообщалось, что Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Один из беспилотников врезался в жилой дом, а несколько районов города остались без электроснабжения. Также поступила информация, что больше 150 тысяч абонентов остались без электричества в Донецке, Макеевке и Ясиноватой в результате атаки ВСУ.
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