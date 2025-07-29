Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область

29 июля 2025, 02:48

SHOT: ВСУ атаковали Ростовскую область, взрывы слышны в Сальске и Волгодонске

Фото: iStock/sommersby

ВСУ атаковали Ростовскую область. Жители Сальска, Волгодонска и Миллерово сообщают о ночной атаке беспилотников. В небе прогремели взрывы, сработала система ПВО. Об этом пишут Telegram-каналы SHOT и Mash со ссылкой на очевидцев.