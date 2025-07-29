Водитель погиб в Ростовской области из-за атаки БПЛА ВСУ на его автомобиль

29 июля 2025, 03:42

Слюсарь: Водитель погиб в Ростовской области из-за атаки украинских БПЛА

Фото: iStock/trikolor

Водитель погиб в Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ. Дрон повредил автомобиль, когда в нем был мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что машина была повреждена на улице Островского. Личность погибшего устанавливается. Предварительно, других пострадавших из-за нападения ВСУ нет.





«В Ростовской области на данный момент отражается атака БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах», — предупредил Слюсарь.