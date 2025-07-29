Водитель погиб в Ростовской области из-за атаки БПЛА ВСУ на его автомобиль
Слюсарь: Водитель погиб в Ростовской области из-за атаки украинских БПЛА
Водитель погиб в Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ. Дрон повредил автомобиль, когда в нем был мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что машина была повреждена на улице Островского. Личность погибшего устанавливается. Предварительно, других пострадавших из-за нападения ВСУ нет.
«В Ростовской области на данный момент отражается атака БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах», — предупредил Слюсарь.
БПЛА ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке и повредил стекла в здании
В микрорайоне Заводской (Каменск-Шахтинский) из-за падения беспилотника загорелась сухая трава в поле, к месту выехали оперативные службы. В Сальске на улице Социалистической в частном доме была повреждена крыша и выбиты окна.
На железнодорожной станции возникло возгорание, пассажирский поезд был оперативно отведен на безопасное расстояние. В тушении пожара задействованы 45 человек и 12 единиц техники.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Ростовскую область. Жители Сальска, Волгодонска и Миллерово сообщают о ночной атаке беспилотников. В небе прогремели взрывы, сработала система ПВО.