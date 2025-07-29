Над регионами России за ночь сбили 74 украинских БПЛА

29 июля 2025, 07:31

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 74 украинских беспилотника

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО ликвидировали и перехватили за ночь 74 украинских дрона над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.