Над регионами России за ночь сбили 74 украинских БПЛА
Средства ПВО ликвидировали и перехватили за ночь 74 украинских дрона над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, 43 беспилотника уничтожили над Брянской областью, 22 — над Ростовской областью, шесть — над Калужской областью, два — над Смоленской областью и один — над территорией Ленинградской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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